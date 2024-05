Gentiloni, per l'Italia è importante la riduzione del debito

"Spero che gli italiani, chi governa, chi è in parlamento, pensino che una graduale riduzione del debito sia nell'interesse nazionale e non che siano regole che ci imbrigliano". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

"Le proiezioni della curva del debito italiano - ha aggiunto - e quello greco nei prossimi anni potrebbe incrociarsi. Ma credo che l'Italia farà meglio e questo non accadrà. Dal primo gennaio 2024 sono tornate le regole precedenti alla sospensione.

Quelle che abbiamo adesso non sono le regole dei miei sogni perché sono state complicate dalla trattativa rispetto alla proposta della commissione. Se qualcuno pensa che l'unione di 26 Paesi può campare senza regole comuni sbaglia. In termini di investimenti non solo c'è margine per l'Italia ma c'è anche un sovrappiù. E' sempre state una grossa sfida realizzare investimenti e opere. Il problema per i prossimi anni per l'Italia non è un problema di risorse per gli investimenti. Il rischio, se non mettiamo in un percorso graduale e ragionevole il debito pubblico, arriverà dal mercato".



