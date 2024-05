Tunnel Brennero, firmato contratto per attrezzaggio ferroviario

La società di progetto Galleria di Base del Brennero (Bbt Se) ha incaricato il consorzio "Isie - Italferr S.p.A. (capogruppo) - Sws engineering SpA - Ilf Consulting Engineers Austria GmbH", dei servizi di ingegneria per l'attrezzaggio ferroviario. Il valore del contratto firmato ammonta a 26.645.550 euro.

I servizi di ingegneria comprendono l'aggiornamento del progetto definitivo dell'attrezzaggio tecnologico della Galleria di base del Brennero e l'assistenza a Bbt Se per le successive fasi di appalto.

La decisione d'aggiudicazione è stata impugnata presso il Tribunale amministrativo di Bolzano. "A seguito delle verifiche effettuate dalla commissione di gara - riferisce una nota - è stato constatato come l'offerta più vantaggiosa per i servizi di ingegneria per l'attrezzaggio ferroviario, in termini tecnici ed economici, fosse quella presentata dal consorzio Isie". Il Tar di Bolzano si è espresso a favore di Bbt sul ricorso presentato da un altro concorrente ed il contratto è stato firmato.

L'attrezzaggio ferroviario costituisce la fase finale del progetto Bbt. Dopo il completamento delle gallerie di linea e dei loro rivestimenti interni, l'attrezzaggio ferroviario costituirà la fase finale del progetto della Galleria di Base del Brennero in modo da rendere agibile l'esercizio ferroviario.





