Nordio, sentenza Cedu andata oltre ddl su intercettazioni

"La Cedu, imponendo allo Stato italiano un risarcimento pecuniario, dice in modo nettissimo che noi abbiamo violato i diritti umani in tema di intercettazioni".

Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al Festival dell'economia di Trento. "Nel ddl cosiddetto Nordio abbiamo proposto il minimo sindacale, cioé la tutela del terzo, che è un po' meno di quello che dice la sentenza della Cedu", ha aggiunto il ministro proseguendo: "Stiamo lavorando per una riforma molto più importante su tutto quello che riguarda le intercettazioni e i sequestri dei cellulari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA