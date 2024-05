Bolzano per i bulli a scuola punta su misure alternative

La Provincia di Bolzano punta su 'misure alternative' e non solo sulla sospensione per alunni e studenti con comportamenti non idonei a scuola. La giunta provinciale ha infatti approvato una modifica dello statuto degli studenti che prevede la partecipazione obbligatoria a progetti culturali e sociali. Come ha evidenziato il governatore Arno Kompatscher, "puntare solo sulle sospensioni spesso è controproducente perché si tratta di ragazzi che hanno molte assenze invece andrebbero recuperati nel contesto scolastico".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA