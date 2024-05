Centopercentoanimalisti, protesta a Riva del Garda

Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti si sono recati a Riva del Garda per protestare contro la politica anti-animalista del Presidente Maurizio Fugatti e della sua Giunta, come è stato fatto all'Aeroporto Internazionale di Verona e al Muse di Trento. Uno striscione in lingua inglese su cui si legge: "Trentino: they kill bears, false naturalists! Shame! 100% animalisti", per "denunciare a livello internazionale la vergogna trentina", così gli animalisti in una nota.

"Fugatti, pur essendo costretto a permettere il trasferimento di due orsi, da lui già condannati a morte, non recede dalla linea tanto cara ai suoi sostenitori, cacciatori allevatori e speculatori: gli animali liberi danno fastidio, intralciano commerci e intrallazzi, quindi vanno eliminati, per la gioia degli esecutori, i cacciatori", scrive il Movimento.

"Mentre la Regione ostenta, nella sua pubblicità, visioni ecologiche, è bene che i turisti sappiano cosa c'è realmente dietro i manifesti e gli spot con le immagini delle Dolomiti. La nostra esortazione è chiara: tutti devono sapere la vera realtà del Trentino", concludono gli animalisti.



