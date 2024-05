Monika Niederstätter, 'i giovani hanno perso la leggerezza'

"Oggi ai giovani manca spesso la leggerezza, perché c'è troppa pressione da parte della società, sia per quanto riguarda la scuola, ma anche lo sport e la musica. Invece non dovrebbe essere così, sport e musica dovrebbero essere un divertimento". Lo ha detto Monika Niederstätter, ex olimpionica di 400 metri ostacoli ed ora psicologa dello sport e mental coach, durante un evento per allenatori e genitori, organizzato dal Läuferclub Bozen. Un tema di grande attualità nei giorni della volata finale dell'anno scolastico.

"Sport e scuola - ha spiegato l'altoatesina - sono due fattori nella vita dei ragazzi che possono creare stress. Ormai ci sono tanti contesti dove le aspettative sono molto alte: ci sono i genitori che pretendono voti buoni e poi ci sono anche gli allenatori che a volte si definiscono tramite la prestazione dei loro atleti". Secondo Niederstätter, "il risultato diventa troppo importante e da lì nascono paure di fallire, di non riuscire a ottenere gli obiettivi disiderati".

Ai genitori la psicologa ed ex atleta, consiglia di trasmettere ai figli la certezza di essere amati e di valere al di fuori del risultato, ciò che conta sono invece il carattere e l'impegno". Ai ragazzi consiglia invece di concentrarsi, prima della gara o dell'esame, "sulla tecnica o il respiro, così non c'è pericolo di pensare troppo al risultato e al pericolo di fallire".



