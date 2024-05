Enrico Ruggeri a Nogaredo per Calendimaggio 2024

Sarà Enrico Ruggeri l'ospite d'eccezione dell'edizione 2024 di "Calendimaggio", la rassegna dedicata alla scrittura e alla letteratura che ogni anno si svolge a Nogaredo, in Trentino. Ruggeri si esibirà con il concerto "Musica e Parole" sabato 18 maggio alle 21 nel giardino di Palazzo Lodron. Nel corso della serata il cantautore ripercorrerà alcuni dei suoi più grandi successi, ma anche brani che ha scritto per alcune celebri interpreti, come "Quello che le donne non dicono", interpretato da Fiorella Mannoia. La rassegna "Calendimaggio", infatti, quest'anno è dedicata al mondo femminile.

L'apertura dei cancelli è prevista alle 18. I biglietti sono acquistabili sul sito di Trentino Spettacoli a 18 euro e anche in cassa il giorno del concerto fino ad esaurimento posti.





