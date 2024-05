Pugni a un medico pronto soccorso Bolzano, denunciato un 38enne

Si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Maurizio di Bolzano chiedendo che gli venisse prescritto un farmaco molto costoso a cui non aveva diritto. Dopodiché aveva iniziato ad aggredire il medico, prima verbalmente e poi fisicamente, sferrandogli due pugni, uno all'altezza della spalla e l'altro alla base della clavicola.

Protagonista dell'episodio un 38enne di origini nigeriane, pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità, collegamenti in particolare allo spaccio di stupefacenti.

La situazione ha richiesto l'intervento degli agenti del posto di Polizia dell'ospedale, che prima hanno soccorso il medico ferito (al quale è stata data una prognosi di 15 giorni) e poi hanno acciuffato il 38enne, che nel frattempo era stato bloccato dagli addetti alla vigilanza dell'ospedale mentre stava cercando di allontanarsi urlando e continuando a chiedere il farmaco che il medico si era rifiutato di prescrivergli.

Il 38enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per reati di lesioni volontarie e minacce e violenza a pubblico ufficiale. Il questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha dato immediate disposizioni all'Ufficio immigrazione di segnalare l'accaduto alla Commissione territoriale per i rifugiati, in modo tale che il 38enne, regolare sul territorio nazionale, non ottenga la protezione internazionale di cui è in attesa.



