A Bolzano 3/o ritrovo degli ex studenti della Libera Università

Un'ottantina di ex studenti della Libera Università di Bolzano sono "tornati a casa". Si sta svolgendo nel campus del centro la terza edizione della "Alumni Homecoming", la rimpatriata degli ex studenti dell'Università di Bolzano organizzata dall'Ufficio tirocini e placement in collaborazione con Alumni club Unibz.

L'evento - si legge in una nota - rappresenta un'occasione per scambiarsi esperienze e rievocare ricordi e di conoscere laureati di altri corsi di laurea e di altre coorti e di ottenere nuove informazioni sulla loro Alma Mater.

"La vostra presenza qui oggi testimonia il legame indelebile che avete con la nostra università. Siete stati per anni il cuore pulsante della nostra comunità accademica e il vostro ritorno è un'occasione per celebrare le vostre conquiste passate e per guardare insieme al futuro", ha affermato il prorettore alla didattica Alex Weissensteiner nel suo saluto ai partecipanti di quest'anno.

Il programma della mattinata vede la partecipazione degli iscritti a diversi gruppi di discussione, sulle seguenti tematiche: sicurezza finanziaria e pianificazione della pensione; gestione di collaboratori di diverse generazioni; design per la sostenibilità; gestione dello stress, delle responsabilità e della carriera; tecnologie digitali e nuove forme di lavoro; alimentazione e consumo ecologicamente sostenibili. Nel pomeriggio i partecipanti, suddivisi in gruppi, partiranno alla scoperta di varie attrazioni gastronomiche e culturali di Bolzano e dintorni. L'Homecoming si concluderà stasera con una cena conviviale e una festa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA