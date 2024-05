Rogo Alpitronic,'nessun impatto sulla qualità dell'aria'

Secondo le prime misurazioni dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, non c'è stato alcun impatto significativo sulla qualità dell'aria a seguito del grosso incendio che si è sviluppato in un magazzino della ditta Alpitronic ai Piani di Bolzano.

Gli esperti dell'Agenzia sono intervenuti sul posto per misurare le conseguenze dell'incendio sulla qualità dell'aria.

Le rilevazioni sono state effettuate con metodi di misurazione rapida nelle immediate vicinanze della fonte dell'incendio, nelle zone residenziali limitrofe (compresa la scuola elementare) e alla stazione della funivia del Renon.

I primi risultati mostrano che non c'è stata una contaminazione a causa dei movimenti dell'aria e della conseguente miscelazione. Direttamente sul posto non sono state rilevate, per esempio, concentrazioni insolite di HCL (acido cloridrico), HCN (acido cianidrico), ossidi di azoto (NOx) e cloro.

Naturalmente, però, si sono registrati forti odori molesti e si è sviluppata una grande colonna di fumo visibile da grande distanza. Ciò ha comportato la formazione di fuliggine e di ulteriori polveri.

Gli esperti dell'Agenzia per l'ambiente sottoporranno ora i campioni raccolti a ulteriori analisi in laboratorio. Nel dettaglio i campioni di aria raccolti saranno analizzati per determinare la quantità di composti organici volatili presenti.

Inoltre, sarà analizzato se l'incendio ha comportato la formazione di diossine. Non per ultimo saranno valutati in modo approfondito anche i dati rilevati dalle stazioni per il rilevamento della qualità dell'aria presenti nella conca di Bolzano. I risultati saranno resi noti nei prossimi giorni.





