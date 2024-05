In Trentino sono 3.000 i volontari della Croce rossa

In Trentino, il comitato della Croce rossa è formato da circa 3.000 volontari, di cui 2.500 attivi, di cui quasi 700 sotto i 30 anni. Il dato è stato diffuso in occasione della Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, indetta per ricordare il lavoro di soccorso svolto quotidianamente dai volontari che compongono l'organizzazione.

In provincia di Trento, il comitato della Croce rossa è inserito all'interno del sistema della Protezione civile locale, con funzioni di soccorso sanitario, emergenza e solidarietà.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA