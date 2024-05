Bambino investito dopo essere sceso da scuolabus, è grave

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano un bambino di otto anni, che a Lutago in valle Aurina è stato investito da dopo essere sceso dallo scuolabus. Il bimbo è stato prima urtato da una Fiat Panda per poi essere scaraventato contro un furgone, finendo sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Croce bianca, la polizia stradale e l'elisoccorso Pelikan 2 che ha trasportato il piccolo prima a Brunico e poi - vista la gravità delle ferite - a Bolzano.

Sempre e Lutago, nel gennaio 2020, era avvenuto un altro grave investimento, nel quale persero la vita sette pedoni.





