Zuffa al pronto soccorso dopo le molestie sul bus, arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Egna per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I fatti sono iniziati a Laives, quando l'autista di un autobus di linea si è dovuto fermare e chiedere l'intervento dei carabinieri e di un'autoambulanza perché un viaggiatore in stato di alterazione psicofisica per l'abuso di alcol, stava molestando gli altri passeggeri.

Sul posto, oltre all'ambulanza sono arrivate due pattuglie dei carabinieri. L'uomo è stato portato al pronto soccorso ma, considerati i suoi scatti d'ira, il personale del 118 ha richiesto che un mezzo dei carabinieri li scortasse fino in ospedale.

Qui, l'uomo, un 37 enne disoccupato residente a Bolzano, ma con un background migratorio, ha cominciato ad infastidire i pazienti ed il personale sanitario per poi dirigersi verso i corridoi dei reparti. Quando i due carabinieri con l'addetto alla vigilanza hanno provato a farlo desistere, per tutta risposta ha spintonato uno dei militari e si è scagliato contro il vigilante colpendolo con una testata al volto per la quale ha riportato ferite giudicate guaribili in 7 giorni.

Con l'intervento delle pattuglie di una voltante della polizia e di una gazzella dei carabinieri del radiomobile di Bolzano, il 37enne è stato bloccato e dichiarato in arresto.

Dopo una notte nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri avrebbe dovuto esse sottoposto a rito direttissimo, ma il processo è stato rinviato perché l'uomo ha accusato un malore in tribunale.



