Orsi in Trentino: animalisti bloccano casello A22

Nuovo blitz dei militanti di Centopercentoanimalisti per protestare contro le politiche di soppressione degli orsi decise dalla Provincia autonoma di Trento.

Questa mattina gli attivisti hanno bloccato un ingresso dell'autostrada del Brennero al casello di Verona Nord, esponendo uno striscione contro il Trentino. Sono arrivate alcune pattuglie della Polizia di Stato e successivamente gli agenti hanno identificato i militanti che al termine del blocco hanno fatto sapere che la protesta del Movimento Centopercentoanimalisti non si fermerà. "Nessuna tregua a chi usa gli orsi da eliminare per poter costruire piste da sci, alberghi e attuare speculazioni edilizie, altro che Orsi problematici" hanno dichiarato. "Una delle Regioni più incantevoli d'Italia, regina della natura, non può essere macchiata dalle scelte di pochi politici completamente privi di empatia e sensibilità" hanno concluso gli attivisti di Centopercentoanimalisti.



