Camion tampona tir, un ferito lieve e lunghe code in A22

Un ferito lieve e quattro chilometri di coda: è questo il bilancio, fortunatamente non troppo pesante, di un tamponamento tra un tir e un camion, avvenuto questa mattina sulla carreggiata su dell'autostrada del Brennero in valle Isarco. L'incidente si è verificato nei pressi della galleria "Fiè". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano e di Chiusa, come anche la Croce bianca, la polizia stradale e il servizio strade. Per la durate dell'intervento l'autostrada è stata chiusa in direzione sud.





