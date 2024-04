Hockey Ghiaccio: Mondiali; l'Italia 'punta' il Giappone

Dopo un giorno di riposo, il Mondiale di hockey su ghiaccio 2024 divisione I, gruppo A di Bolzano prosegue martedì con la seconda giornata di gare.

Slovenia e Romania si affronteranno alla Sparkasse Arena (ore 12.30), seguite da Ungheria e Corea del Sud (ore 16.00). Nella partita serale, i padroni di casa dell'Italia se la vedranno con il Giappone (ore 19.30).

Dopo un esordio decisamente positivo, con la vittoria per 6-1 sulla Romania, l'Italia vuole mettere altri tre punti nel mirino contro la compagine giapponese allenata da Jarrod Skalde, che nella prima partita del torneo ha venduto cara la pelle all'Ungheria, venendo alla fine sconfitta per 3-1.

"Sono felice del nostro avvio, i ragazzi hanno saputo gestire bene la pressione e le aspettative che derivano dal giocare davanti al pubblico di casa, abbiamo meritato la vittoria - spiega l'head coach Mike Pelino -. Sicuramente vincere è sempre un'iniezione di fiducia, indipendentemente da quale sia l'avversario, anche se non ho mai guardato alla Romania come a un avversario inferiore: noi dobbiamo sempre dare il massimo per giocare il nostro hockey e battere tutte le squadre che affrontiamo. Domani mi aspetto una grande sfida, perché il Giappone è una squadra tecnica, che gioca su ottimi ritmi: sarà una partita dura, ma saremo pronti a prenderci ciò che vogliamo".



