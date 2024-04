Atletica: Crippa fa record italiano 10 km su strada

Dai 3000 metri su pista fino alla maratona: sette record italiani per Yeman Crippa, da oggi anche quello dei 10 km su strada. In Germania, a Herzogenaurach, l'azzurro completa la propria collezione di primati nazionali con il tassello che mancava: con il crono di 27:08 sfiora il primato europeo del francese Jimmy Gressier (27:07 il 17 marzo), mancato per un solo secondo, e demolisce il precedente primato italiano che apparteneva a Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli dal 2022 (27:50), firmando un progresso di 42 secondi sul precedente limite e di 55 secondi sul primato personale che aveva realizzato a Bolzano l'ultimo giorno dello scorso anno.

Da oggi, quindi, il trentino delle Fiamme Oro detiene contemporaneamente i record italiani dei 3000, 5000, 10.000, 5 km, 10 km, mezza maratona e maratona. Un bel curriculum per chi si presenterà agli Europei di Roma il 9 giugno con ambizioni nella mezza (e il 12 giugno potrebbe decidere di andare alla ricerca della conferma nei 10.000 dopo il titolo del 2022) e che in febbraio ha ottenuto un 2h06:06 in maratona che lo proietta con ottimismo verso l'Olimpiade di Parigi.

Nel contesto dell'Adizero Road To Records, dove già due stagioni fa siglò il primato dei 5 km (allora anche record europeo), Crippa viaggia insieme ai migliori per tutta la gara, al rientro da un mese di allenamento in altura a Ifrane (Marocco). Dopo i primi cinque chilometri comincia il 'corpo a corpo', deciso dall'attacco finale del keniano Nicholas Kipkorir (27:04) che allunga sul connazionale Sabastian Sawe (27:06) e sul rappresentante del Burundi Rodrigue Kwizera (27:07). Crippa perde una manciata di secondi ma è sempre lì, lucido, presente, incollato a rivali di prestigio. Oltre a completare la serie di record all'aperto (vanta anche un primato nella distanza indoor non abituale dei 5000), l'atleta allenato da Massimo Pegoretti fa anche meglio del primato personale sui 10.000 in pista che risale a cinque stagioni fa in occasione dell'ottavo posto ai Mondiali di Doha con 27:10.76. E domenica prossima a Monza, di nuovo nei 10 km, può continuare il proprio cammino verso Roma e Parigi.



