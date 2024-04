Svp, Dieter Steger designato Obmann del partito di raccolta

Il parlamentino della Svp ha designato Dieter Steger per la carica di segretario politico del partito di raccolta dei sudtirolesi e Waltraud Deeg, Verena Tröger e Monika Reinthaler quali vice. Tutti e quattro hanno accettato la designazione e si presenteranno al voto congressuale il 4 maggio a Merano. Inoltre, l'esecutivo è stato informato che i comitati di partito delle Valli Badia e Gardena hanno indicato Daniel Alfreider quale vice-segretario ladino.

Lui sarà confermato per acclamazione dal congresso provinciale.

È stata anche definita la lista dei candidati al Parlamento europeo. Herbert Dorfmann sarà il candidato principale della Svp e Felix Nagler, Otto von Dellemann e Ursula Thaler i candidati di supporto. Gli altri candidati saranno presentati dai rispettivi partner di lista: Franca Padovan sarà in lista per Slovenska Skupnost, mentre Roberta Bergamo entrerà in corsa per il Patt.



