Principio di incendio all'ospedale Santa Chiara di Trento

Un principio di incendio ha interessato stamani un ambulatorio di endoscopia, al secondo piano dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Nessun degente si trovava negli spazi interessati dal rogo quando le fiamme si sono sviluppate. Non si registrano feriti e nessun paziente è stato evacuato dall'ospedale. La colonna di fumo sopra l'edificio era ben visibile da diverse zone della città.

La chiamata alla Centrale unica di emergenza è scattata alle 6 ed i Vigili del fuoco - intervenuti in forze con 17 permanenti ed i volontari di Pergine Valsugana con ulteriori autoscala e piattaforma - hanno spento l'incendio entro le 6.45. Sul posto è stato attivato anche il personale dell'Azienda sanitaria. Le operazioni sono state coordinate dal Dipartimento protezione civile, foreste e fauna con il Servizio Antincendi e Protezione civile, d'intesa con la Presidenza della Provincia, l'Assessorato alla salute e la Direzione generale di Pat e Apss.

Sono state immediatamente attivate e sono in corso le operazioni di bonifica: non ci sono ripercussioni sulle attività di carattere sanitario. Nel corso dell'emergenza, i Vigili del fuoco volontari di Povo e Gardolo hanno coperto eventuali ulteriori chiamate di soccorso.



