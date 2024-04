Polizia locale Trento, 9 arresti e 298 denunce nel 2023

Nel corso del 2023, gli agenti della Polizia locale di Trento e Monte Bondone hanno effettuato nove arresti, denunciando 298 persone e comunicando all'autorità giudiziaria 401 notizie di reato, nella maggior parte dei casi relativi allo spaccio di stupefacenti. Complessivamente, è stata data risposta a 55.120 chiamate telefoniche per richieste di intervento, con 652 interventi per incidenti stradali, di cui quattro mortali. I dati emergono dal report dell'attività del corpo diffuso in occasione dei festeggiamenti per il 223/o anniversario di fondazione. Il corpo comprende 150 persone, di cui 138 agenti, a cui si aggiunge il personale amministrativo e alcuni operai.

Sempre in ambito di polizia giudiziaria, gli agenti hanno effettuato 92 sequestri penali e 238 sequestri di corpo di reato, con 103 denunce a carico di ignoti. Sono state effettuate 774 ore di controllo nei punti sensibili e nelle zone a rischio, di cui 101 ore per richieste dirette da parte della cittadinanza. I contatti telefonici diretti con altre forze di polizia e di soccorso sono stati 3.100.

Per quanto riguarda l'attività di polizia stradale, sono state effettuate 469 ore per posti di controllo, con 2.538 veicoli controllati e 140 sanzionati. Gli incidenti senza feriti sono stati 394, quelli con feriti 254 (per un totale di 327 feriti)) e quelli mortali quattro, con cinque decessi. Il maggior numero di sanzioni è stato comminato per velocità pericolosa (233), a cui seguono le mancate precedenze (91) e i cambi corsia pericolosi (78). I mezzi pesanti controllati sono stati 762, con 179 patenti ritirate e 193 sanzioni.

Per quanto concerne l'attività di edilizia e di tutela dell'ambiente, sono state inoltrate 171 comunicazioni di notizie di reato per abusi edilizi accertati, oltre a 312 per abbandono di rifiuti.

Infine, sono state effettuate 118 giornate di controlli sulle piste da sci con personale specializzato, per oltre 413 interventi di soccorso (di cui 15 con intervento dell'elicottero sanitario).



