'Pescano' le offerte dei fedeli, due denunce in val Passiria

I carabinieri di Moso in Passiria che hanno denunciato due italiani 63enni per il furto di offerte con un nastro biadesivo nella chiesa del paese. I fatti risalgono al 19 aprile scorso quando la pattuglia è stata allertata da alcuni cittadini che avevano notato due uomini che, con fare sospetto, si aggiravano per le vie del centro.

La pattuglia li ha rintracciati davanti all'ingresso della chiesa. Ai militari non sono sfuggite alcune dichiarazioni contraddittorie dei due e durante un controllo è stata trovata l'attrezzatura per trafugare il denaro delle offerte dei fedeli, come anche chiavi alterate e grimaldelli.



