Travolge carabiniere nel tentativo di fuga, arrestato a Trento

È stato fermato dai carabinieri mentre stava acquistando una dose di cocaina in via Pranzelores, a Trento. L'uomo, un 40enne di origini italiane già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di darsi alla fuga con la sua bicicletta ma, vedendosi chiusa ogni via d'uscita dalla situazione, ha investito un carabiniere. L'impatto ha provocato la caduta del 40enne, che è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e accompagnato prima presso il comando dei carabinieri e poi presso il carcere di Spini di Gardolo.

L'episodio - informa l'Arma - è avvenuto nel corso della serata di venerdì 19 aprile, durante i controlli portati avanti dalle forze dell'ordine. La donna che stava vendendo la cocaina, una 40enne residente in provincia di Trento, è stata invece deferita in stato di libertà all'autorità giudiziaria per l'episodio di spaccio a cui hanno assistito in diretta i carabinieri e gli agenti della polizia locale.



