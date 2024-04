Morto il boscaiolo colpito da un albero a Nova Levante

Incidente sul lavoro mortale questa mattina in un bosco sopra Nova Levante, in Alto Adige. Un uomo impegnato in lavori forestali è stato investito dalla caduta di un albero ed è rimasto intrappolato tra i rami. A dare l'allarme è stato un collega della vittima. Nonostante il tempestivo intervento del soccorso alpino e dell'elisoccorso Pelikan 1 con il medico d'urgenza il boscaiolo è deceduto a causa delle ferite riportate nell'incidente, come riporta Stol.it.



