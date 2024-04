Scontro tra auto e autocarro sulla sp 235 a Zambana, un morto

Una persona che era alla guida di un'auto è morta in uno scontro con un autocarro che si è verificato verso le 11.30 sulla sp 235, nel Comune di Terre d'Adige, in piana Rotaliana, all'altezza di Zambana Vecchia. Sul posto, oltre al personale sanitario, la polizia stradale - che si occupa dei rilievi e di ricostruire la dinamica dell'incidente - i carabinieri, la polizia locale ed i vigili del fuoco volontari. È intervenuto anche l'elisoccorso. Il traffico è rimasto bloccato a lungo per consentire le operazioni ai soccorritori.



