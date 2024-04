20enne trovato con 334 dosi di cocaina e 1363 di hashish

I carabinieri di Brunico hanno arrestato a San Lorenzo di Sebato un 20enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e hanno sequestrato 200 grammi di droga per 344 dosi di cocaina e 1363 dosi di hashish.

Domenica sera i militari hanno proceduto all'arresto di un cittadino kosovaro di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La pattuglia dei carabinieri, impegnata in un sevizio perlustrativo di controllo del territorio, ha notato due giovani che si aggiravano a piedi nel comune di San Lorenzo di Sebato, e verificati i precedenti per stupefacenti a carico di entrambi, i militari, insospettiti anche dall'atteggiamento assunto dagli stessi all'atto del controllo, hanno proceduto alla perquisizione personale di entrambi. Un 35enne di Brunico è risultato negativo alla perquisizione, mentre il 20enne, residente in valle Aurina, è stato trovato in possesso di un "panetto" di grammi 100 di hashish e di due involucri contenenti complessivamente grammi 100 di cocaina, abilmente occultati all'interno della fodera di un gilet che indossava.



