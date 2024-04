Controlli dei carabinieri in piazza della Portella a Trento

Cinque persone denunciate per spaccio di stupefacenti e quattro segnalate all'autorità amministrativa per detenzione ad uso personale. È il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri di Trento tra piazza Portella, via Pozzo e Santa Maria Maggiore tra mercoledì e domenica della scorsa settimana. Controlli che - informa l'Arma - hanno toccato più di cento persone.

Tra le persone segnalate all'autorità giudiziaria, una donna trentina di 34 anni, pregiudicata, che è stata colta dai carabinieri mentre stava cedendo ad un cittadino marocchino una dose di cocaina. Il giorno seguente è stato denunciato per lo stesso motivo un cittadino algerino di 50 anni con alcuni precedenti penali alle spalle, intercettato mentre stava vendendo una dose di hashish ad un cittadino nigeriano. Un giovane trentino è stato invece trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish appena acquistati da un altro cittadino italiano di 20 anni: nella disponibilità di quest'ultimo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato inoltre rivenuta una ulteriore dose di hashish, materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente e denaro in contanti, verosimilmente un provento dell'attività illecita.

Infine, un cittadino libico di 29 anni, anch'egli pregiudicato, è stato fermato mentre consegnava una dose di cocaina: anche per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Trento.



