Arcivescovo Tisi ai detenuti, 'voi non siete il vostro errore'

"Ricordatevelo sempre: voi non siete il vostro errore e siete terreno abitato da Dio". Così l'arcivescovo di Trento Lauro Tisi ai detenuti e alle detenute del carcere di Trento, incontrati a inizio settimana nella tradizionale messa pasquale insieme ai vertici della casa circondariale, al personale di polizia penitenziaria, a coordinatori e a volontari. Hanno concelebrato don Mauro Angeli, cappellano del carcere, e don Mauro Leonardelli, delegato diocesano dell'Area Testimonianza.

Il momento di preghiera - si legge in una nota - è stato anticipato dal saluto di un detenuto: "Caro vescovo Lauro, bentornato tra noi! Siamo sempre felici di poterla accogliere per celebrare insieme la Pasqua! Nel nostro percorso di vita la fede occupa un posto importante: è l'appiglio nei momenti di fatica, la speranza nei momenti bui. La Pasqua ci doni la pace di Gesù, la capacità di perdonare e chiedere perdono, la possibilità di avere una vita libera e serena".

"La notizia che ci fa bene a tutti - ha sottolineato monsignor Lauro Tisi - è che Dio si fa uomo e che quindi la realtà umana è abitata da Dio e nulla di quello che si sperimenta nell'umano è estraneo a Dio: anche Lui non ha casa, ha conosciuto l'esilio, l'esperienza del lavoro, la fame e la sete, il carcere e muore fuori dalla città. Il Dio che si fa uomo dice che non c'è mai un umano che non abbia dignità e, come spesso vi ripeto ogni volta che vengo, voi non siete identificabili con eventuali errori che avete fatto"



