Il centrodestra si ricompatta e candida Furlani a Laives

Claudia Furlani sarà la candidata sindaca di Laives di tutto il centrodestra. Uniti per Laives, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno deciso di sostenere, tutti insieme, un unico candidato. Il centrodestra rischiava di presentarsi divisi alle elezioni anticipate, convocate dopo l'elezione del sindaco Christian Bianchi nella giunta provinciale. Martedì, però, la candidata di Fdi, Eleonora Maines si era ritirata, consentendo così un'intesa. Il centrosinistra candida invece Sara Endrizzi.

"Si tratta - afferma Bianchi - di un accordo molto importante, che riguarda il territorio di Laives, ma che offre uno sguardo verso le elezioni di Bolzano, con la volontà della coalizione di proseguire, dopo Laives, con una unità di intenti, forte e decisa, per le prossime elezioni. Claudia Furlani, negli ultimi 15 anni, ha maturato tantissima esperienza e conoscenza del nostro Comune: 5 anni da consigliere e 9 anni da assessora, la pongono come la migliore candidata che oggi possiamo avere".

"Personalmente - prosegue l'assessore provinciale -, sono molto orgoglioso che a succedermi sarà una donna, proprio in un momento molto delicato sul tema delle pari condizioni. Laives avrà una donna sindaca, capace, madre, imprenditrice, vicina ai cittadini e nata a Laives".

Nel 2015 l'elezione di Bianchi alla guida del Comune alle porte di Bolzano suscitò l'interesse della stampa nazionale. Il cosiddetto 'modello Laives' fu infatti la prima giunta centrodestra-M5s-Svp. Nel 2020, Bianchi fu rieletto con i voti di Lega, Fdi e di tre liste civiche.

Secondo l'assessore provinciale e coordinatore altoatesino di Fdi Marco Galateo, "la priorità per Fratelli d'Italia è dare anche a Laives un buon governo e questo ci può essere solo con una coalizione di centrodestra unito.

Oggi per le elezioni di Laives e nei prossimi anni per le sfide che verranno. Questa è stata da subito la nostra prima convinzione".

"C'è stato - prosegue - un naturale dibattito propositivo che aveva accolto la disponibilità anche di altre candidature, che ringraziamo una ad una per essersi messe a disposizione dei cittadini di Laives. Claudia Furlani ci ha creduto dall'inizio e ha conquistato la fiducia di tutta la coalizione. Fratelli d'Italia metterà a disposizione il massimo del suo impegno per vincere, come coalizione, anche a Laives", conclude Galateo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA