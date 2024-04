Controlli negli accampamenti dei senzatetto al parco Michelin

È in corso alle Albere, nel parco Michelin, un controllo anti degrado con l'identificazione delle persone straniere accampate nella zona. Questura di Trento ed agenti dalla Polizia locale sono intervenuti anche con i cani antidroga e personale del reparto mobile di Padova. Presenti anche i vigili del fuoco con i fari per illuminare sottopassi e rifugi sotto ponti.

È in corso anche la rimozione di alcune baracche abusive. Al momento sono una quindicina gli stranieri che saranno accompagnati all'ufficio immigrazione della Questura per la verifica dei documenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA