Controlli alle Albere, aperte istruttorie per revocare permessi

Sono in tutto 11 le persone fermate dalla polizia durante i controlli alle Albere. Per uno di questi, un marocchino di 22 anni, unico dei fermati presente irregolarmente in Italia e con precedenti per furto, spaccio, rissa, minacce, danneggiamento, furto in abitazione e resistenza, sono in corso le pratiche per l'espulsione. Altri cittadini marocchini - classe 81, 84, 92, 78 - risultano invece incensurati e regolari sul territorio italiano. Fermati anche un cittadino del Senegal di 26 anni con precedenti per atti persecutori, regolare sul territorio, uno ghanese di 50 anni con precedenti per ubriachezza e resistenza, un tunisino di 37 anni con precedenti per spaccio, lesioni, ricettazione, minacce, rapina impropria e furto aggravato. La polizia ha fermato anche un 40enne del Gambia con precedenti per rissa, ricettazione, false attestazioni, spaccio e resistenza, un nigeriano di 31 anni con precedenti per spaccio ed invasione di terreni ed edifici, ed un 22enne del Niger con precedenti per lesioni e stupefacenti. La Questura di Trento ha aperto le istruttorie per revocare i permessi di soggiorno a tutti i pregiudicati. Sono inoltre in corso rivalutazioni da parte della Commissione asilo di Verona per i fermati che che hanno presentato domanda.





