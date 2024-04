Arriva Gateway 66, serie tv dI avventura e scienza

Andrà in onda dal 15 aprile, su Rai Yoyo e RaiPlay, Gateway 66, una serie in animazione e live action che coniuga avventura e scienza. Ideata da Gruppo Alcuni con la regia di Sergio Manfio, la serie è una coproduzione Gruppo Alcuni e Rai Kids, ed è stata realizzata grazie al supporto del contributo automatico del ministero della Cultura e al tax credit, con il controbuto della Trentino Film Commission, della Fondazione Renzo Piano e la consulenza degli scienziati del Museo delle scienze di Trento (Muse).

Le riprese in live action sono state effettuate presso il Muse, la Biblioteca del convento di San Bernardino e nel centro storico di Trento. L'animazione è stata invece curata dalla società trentina Green Ink Animation srl.

I 26 episodi che compongono il programma iniziano 66 milioni di anni fa quando un meteorite causò l'estinzione dei dinosauri.

Per realizzare la parte in live action è stata coinvolta un'équipe d'eccezione, con un team di scenografi incaricati di trasformare la biblioteca quattrocentesca di San Bernardino in un fantastico laboratorio scientifico. Il progetto è ambizioso sia dal punto di vista tecnico (la parte dal vivo e quella in animazione Cgi e 2d sono state realizzate in alta qualità), sia dal punto di vista dei contenuti, perché è una serie avventurosa che però pone anche un'estrema attenzione all'aspetto scientifico.

La serie verrà trasmessa da lunedì 15 aprile, tutti i giorni alle ore 12.15 su Rai Yoyo e disponibile in boxset su RaiPlay.





