Stf rinuncia alle Europee e chiede una circoscrizione Euregio

Il direttivo della Süd-Tiroler Freiheit ha deciso all'unanimità di non partecipare alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. "Nel quadro delle disposizioni di legge, una candidatura indipendente con la lista della Süd-Tiroler Freiheit e senza un collegamento con un partito nazionale italiano non è possibile o realistica nelle condizioni attuali", afferma il partito.

La Süd-Tiroler Freiheit "continuerà a sostenere che la Euregio del Tirolo dovrebbe formare una propria circoscrizione transfrontaliera nelle future elezioni dell'Ue. Una proposta in tal senso è stata elaborata dalla Süd-Tiroler Freiheit nel 2023.

La Süd-Tiroler Freiheit continuerà a portare avanti questa idea con i suoi partiti partner in Europa".



