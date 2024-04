Coldiretti, 'madre di tutte le battaglie per il made in Italy'

Voci bipartisan dal mondo della politica a sostegno della protesta di Coldiretti al Brennero, dove il secondo giorno di presidio ha continuato a tracciare le importazioni delle materie prime agroalimentari dal valico altoatesino: dal palco viene lanciata quella che i vertici Coldiretti definiscono come "la madre di tutte le battaglie", ovvero eliminare il concetto di "ultima trasformazione" che consente di ultimare in Italia il processo di produzione di un alimento e rivendendolo, appunto, come tricolore.

Sulla battaglia degli agricoltori - in due giorni secondo gli organizzatori sono saliti in 10 mila al valico - arriva la condivisione del mondo politico: "In questi due giorni abbiamo visto passare tir carichi di merce che per legge non è illegale ma che elude sicuramente il nostro sistema e che consente di fare concorrenza sleale ai nostri agricoltori. È qui che dobbiamo intervenire. Il governo lo sta facendo istituendo una cabina di regia sui controlli, ma dobbiamo fare un passo oltre in Europa", dice Luca De Carlo (Fdi), presidente commissione agricoltura del Senato, che assicura impegno anche sull'azione circa il codice doganale.

Stefano Patuanelli (M5s), già ministro dell'Agricoltura nel governo Draghi, ribadisce: "Sull'agricoltura serve costruire un percorso comune, ne va il benessere del nostro paese. Come nella battaglia contro il nutriscore, dobbiamo allo stesso modo portare avanti la battaglia sulla modifica del codice doganale: dobbiamo difendere assieme il nostro paese senza divisioni politiche".

Infine il videomessaggio di Stefano Bonaccini (Pd), che evidenzia come "la difesa dei nostri prodotti varrà con regole che sono uguali per tutti, a partire anche da una lotta che da tempo cerchiamo insieme di condurre contro la contraffazione e il cosiddetto Italian sounding che toglie quote di mercato da prodotti made in Italy".



