Roghi notturni a Glorenza e Nova Ponente

Notte di lavoro per i vigili del fuoco per due roghi, fortunatamente senza feriti, a Glorenza e Nova Ponente. Nella cittadina della val Venosta, verso le 23.30, è scattato un massiccio intervento per un incendio nel centro di riciclaggio in via Puni. Il veloce intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altre parti. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell'incendio. La causa dell'innesco al momento non é ancora nota.

Poche ore dopo, alle 4.30, è invece scattato l'allarme a Nova Ponente per un incendio di una rimessa di un maso.

All'arrivo dei pompieri l'edificio era già completamente avvolto dalle fiamme, impossibile salvarla. L'intervento dei vigili del fuoco ha comunque evitato che le fiamme si estendessero.



