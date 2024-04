Protesta Coldiretti al Brennero in difesa del Made in Italy

E' iniziata al Brennero la maxi manifestazione di Coldiretti a difesa del Made in Italy. In giornata sono attesi migliaia di partecipanti all'iniziativa "per fermare l'invasione di cibo straniero spacciato per italiano mentre l'Ue mette a rischio l'etichetta". Una simile protesta si era svolta nel 2013 al valico italo-austriaco.

Il Brennero sarà anche al centro di un'audizione a Bruxelles, dopo l'avvio della procedura di infrazione contro l'Austria, voluta dal ministro Matteo Salvini, per i divieti tir in Tirolo. La commissione europea ascolterà le parti e - aveva spiegato Salvini la scorsa settimana durante il question time - entro il 15 maggio dovrà decidere se adottare o meno un parere motivato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA