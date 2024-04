Lite in zona Santa Maria Maggiore a Trento, fermato un uomo

Un uomo di origine straniera è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato in seguito alla lite scoppiata nel pomeriggio di oggi tra un gruppo di cinque persone nei pressi di piazza Santa Maria Maggiore, a Trento. Sull'episodio, che ha portato all'immediato intervento del presidio delle forze dell'ordine presenti nella zona, sono in corso gli accertamenti della Polizia.

Secondo le prime informazioni - apprende l'ANSA - si tratterebbe di uno scontro, conclusosi senza feriti, tra un gruppo di cinque persone di origine straniera, già protagoniste nei giorni scorsi di una una piccola zuffa nella stessa zona.

L'uomo fermato non è stato trovato in possesso di armi.

Sull'incidente è intervenuto il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ricordando come l'amministrazione cittadina abbia chiesto nelle scorse settimane l'attivazione dell'operazione "Strade sicure" nelle zone considerate più a rischio. "Su questo aspetto - ha precisato Ianeselli - stiamo aspettando la risposta del Governo. Noi intanto abbiamo pensato a una serie di progetti e iniziative culturali che prenderanno il via con la bella stagione per riqualificare la zona".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA