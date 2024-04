I volontari Anc a presidio delle zone più critiche di Trento

Da circa un mese dieci carabinieri in concedo svolgono servizio di controllo e presidio di alcune zone della città di Trento. L'iniziativa, presentata in conferenza stampa, è stata concordata tra l'Associazione nazionale carabinieri (Anc), il Comune di Trento e le forze dell'ordine.

Il servizio viene svolto, con le divise dell'Anc, in quattro piazze della città tre giorni alla settimana. Le zone interessate dall'iniziativa sono piazza Santa Maria Maggiore, piazza Duomo, piazza della Portela e piazza Dante.

"È un contributo importante per migliorare la qualità della vita urbana. Non stiamo parlando di ronde, ma di un'iniziativa effettuata da personale preparato in stretta sinergie con le forze dell'ordine", ha spiegato il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

Il servizio di controllo e di supporto a popolazione e turisti avviene il lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19 e il martedì dalle 17.30 alle 20.30. Ogni pattuglia è formata da due carabinieri in congedo.



