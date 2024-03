Dolomiti energia chiude il 2023 con utile netto di 169,8 milioni

Nel 2023 il margine operativo lordo di Dolomiti energia holding spa è cresciuto a 329,6 milioni di euro, mentre l'utile netto si è attestato a 169,8 milioni di euro, il risultato migliore mai raggiunto dal Gruppo. Il consiglio di amministrazione - si legge in una nota - ha approvato oggi i risultati relativi al 2023, a cui hanno contribuito la ripresa dell'idroelettrico e l'apporto positivo delle attività commerciali oltre alla cessazione al 30 giugno del prelievo legato al caro energia.

La posizione finanziaria netta torna ai livelli pre-crisi energetica, raggiungendo i 267,6 milioni di euro, in netta riduzione rispetto ai 642,8 milioni di fine 2022. L'attività commerciale ha registrato un aumento dei clienti serviti, saliti a oltre 733.000 punti di fornitura, con un incremento netto dei punti di fornitura sul mercato libero pari a 33.000. Gli investimenti del 2023 ammontano a 140,8 milioni di euro, concentrati soprattutto nel potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, gas e acqua, nella digitalizzazione e nei sistemi informativi per potenziare e migliorare la capacità operativa del Gruppo e i servizi alla clientela.

"Dal mese prossimo l'ing. Stefano Granella diventerà il nuovo Direttore Generale del Gruppo. Attualmente in a2a e con un passato in Enel e Erg oltre che in altre società del comparto energetico, con la sua vasta esperienza e competenza nel settore porterà una visione innovativa e una brillante leadership", ha dichiarato l'amministratore delegato di Dolomiti Energia Marco Merler.



