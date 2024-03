Bankitalia, in Trentino i tassi sui mutui più alti, al 3,46%

In Trentino Alto Adige i tassi più alti sui mutui per comprare casa alla fine del 2023 con una media del 3,46% mentre la Sardegna risultata l'ultima con un 2,73%.

E' quanto risulta dalle tabelle della Banca d'Italia che non dettagliano ulteriormente le ragioni delle disparità frutto, forse, anche del maggiore ricorso al variabile o al fisso.

Subito dopo il Trentino viene la Sicilia con una media del 3,44% mentre alla parte opposta della classifica la Basilicata segna, prima della Sardegna, con il 2,83%.



