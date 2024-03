Due espulsioni e due fogli di via dopo controlli a Merano

Il questore di Bolzano Paolo Sartori ha emesso due decreti di espulsione, due fogli di via e sei avvisi orarli dopo una serie di controlli a Merano. Sono state oltre 123 le persone identificate - di cui 31 stranieri e 27 con precedenti - mentre sono stati 43 i veicoli controllati le attività operative che hanno visto impiegati circa 25 donne ed uomini della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Merano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Le zone in cui si sono concentrati i controlli sono state quelle della Stazione Ferroviaria e relativo Parco, del Centro cittadino e vie limitrofe, di Piazza della Rena, di Piazza Teatro e di Piazza Therme, di Via Roma e del Quartiere Sinigo, dove sono stati controllati anche alcuni Locali pubblici.

Inoltre sotto la lente delle Forze di Polizia sono state focalizzate le aree attigue al Campo Nomadi di Via Postgranz.

Questa mattinata, inoltre, è stato disposto dal questore uno specifico servizio di monitoraggio e di prevenzione nelle aree a ridosso di alcune Scuole del Comune di Merano, anche a seguito di segnalazioni da parte di genitori in riferimento alla presenza di spacciatori.



