Auto d'epoca fuori strada a Frangarto, un ferito

Il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e i vigili del fuoco volontari di Frangarto sono intervenuti questa mattina all'alba per un incidente stradale sulla Ss42 all'altezza allo svincolo della MEBO per Appiano. Una macchina d'epoca ha superato il guardrail finendo la sua corsa contro un albero. Il conducente è stato liberato dall'auto e successivamente trasportato in ospedale. In supporto alle squadre dei vigili del fuoco erano presenti anche il servizio sanitario, il medico d'urgenza, i carabinieri e il servizio strade. Una corsia della strada per Appiano è rimasta chiusa per tutta la durata dellïintervento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA