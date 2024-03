Bianchi, 'fare circolare di notte tir poco inquinanti'

L'assessore provinciale Christian Bianchi ha incontrato il Console generale d'Austria Wolfgang Strohmayer e il direttore del Dipartimento per l'Alto Adige e il Sud-Europa del Ministero degli Affari esteri austriaco Karl Prummer. "È stato un piacevole incontro nel quale abbiamo toccato anche la questione del blocco dei tir al Brennero, in riferimento alla azione intrapresa dal Governo italiano con il Ministro Salvini. Sul blocco dei TIR da parte dell'Austria, si sono mostrati propensi a interloquire e in tal senso mi sono fatto portavoce di una proposta: aprire al traffico notturno, almeno per quei mezzi che hanno basse emissioni inquinanti, in modo da snellire il traffico durante il giorno. Se infatti i limiti posti dal governo austriaco sono determinati dalla necessità di contenere i livelli di inquinamento, proprio i mezzi a basse emissioni dovrebbero essere quelli incentivati a muoversi. Anche in vista dei prossimi grossi problemi derivanti dai lavori stradali e alle infrastrutture austriache, vanno trovate delle soluzioni", informa Bianchi.



