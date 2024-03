La 72/a edizione del Trento Film Festival omaggia Francesco Nuti

Nel programma della 72/a edizione del Trento Film Festival, in programma dal 26 aprile al 5 maggio, è previsto un omaggio all'attore, registra e produttore Francesco Nuti, scomparso il 12 giugno del 2023. In particolare - informa una nota - verrà proiettato il film "Tutta colpa del paradiso", a cui si aggiungerà la presentazione in anteprima del podcast "Zitti e Nuti", di Emiliano Cribari, prodotto da Officina del podcast con il critico cinematografico Rocco Moccagatta.

"Dopo l'unanime cordoglio che ha accolto la sua scomparsa, intorno alla figura di Francesco Nuti è tornato un po' il silenzio. Abbiamo pensato fosse giusto ricordarlo e omaggiarlo al Trento Film Festival riproponendo il suo 'film di montagna', girato nella Val d'Ayas in Valle d'Aosta nei pressi di Champoluc. Sarà l'occasione per ripercorrere la carriera di un artista che dagli esordi con i Giancattivi agli anni Novanta è stato protagonista assoluto del cinema italiano", ha spiegato Mauro Gervasini, responsabile del programma cinematografico del Trento Film Festival.



