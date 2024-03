Furti in abitazione a Brunico, denunciato un 32enne trentino

I carabinieri di Brunico hanno denunciato un cittadino italiano di 32 anni residente a Trento ritenuto responsabile di due furti in abitazione avvenuti nel corso del mese di gennaio 2023 nella frazione di Riscone.

L'uomo - informa l'arma - avrebbe forzato le porte finestre delle abitazioni, rubando vari oggetti, tra cui gioielli in oro e denaro contante. I militari sono riusciti a risalire al 32enne grazie agli esami biologici effettuati sulle tracce di sangue rinvenute all'interno di una delle abitazioni svaligiate, trasmesse al Ris di Parma.

Ulteriori accertamenti sono in corso sui furti analoghi avvenuti nello stesso periodo e con le medesime modalità nell'alta Pusteria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA