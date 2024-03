Approvato il bilancio 2023 di Set, produzione a 151 milioni

Il consiglio di amministrazione di Set Distribuzione ha approvato i risultati d'esercizio al 31 dicembre 2023, che vede una valore di produzione a 151 milioni di euro (+20,2% rispetto all'anno precedente), un margine operativo lordo (EbitDa) a 44,1 milioni (+4%) e un risultato netto a 13 milioni di euro (+13,3%). Il risultato operativo (Ebit) - informa la società - è pari a 21,1 milioni di euro (+2,49%), l'indebitamento netto ammonta a 79 milioni di euro (+2,47%), mentre il dividendo proposto è pari a 0,06 euro per azione (pari a quello del 2022).

Durante il 2023 si è registrata una crescita dell'elettrificazione dei consumi finali e un aumento delle attività richieste da cittadini e aziende, con un nuovo record storico di quasi 5.700 attivazioni di nuovi impianti fotovoltaici (+161%). Si è rilevata una crescita della potenza media che ha portato la potenza fotovoltaica complessivamente connessa alle reti di Set fino a 251 Mw, sufficienti per 125.000 famiglie. Questo significa che in Trentino, quasi l'8% degli utenti è dotato di un impianto fotovoltaico.

Dal punto di vista operativo, Set ha distribuito 2,6 miliardi di kWh di energia elettrica, lungo la rete di distribuzione elettrica che si estende oggi per 12.809 chilometri. Sono stati incrementati gli investimenti, che hanno raggiunto il massimo storico con 52,3 milioni di euro. L'aumento degli investimenti è stato anche guidato dall'attività di sostituzione massiva dei contatori elettronici, la quale ha raggiunto 155.000 utenze.

Nel corso dell'anno, è stata perfezionata l'acquisizione patrimoniale delle reti elettriche nei Comuni di Palù del Fersina e di Predazzo e l'acquisizione della rete elettrica nel Comune di Cavalese. Sono state inoltre intensificate le iniziative per ridurre l'impatto sull'ambiente. L'assemblea degli azionisti della società è convocata il 24 aprile 2024.





