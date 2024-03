A fuoco un'abitazione a Levico, impegnati 50 vigili de fuoco

Una cinquantina di vigili del fuoco dei corpi di volontari di Pergine, Novaledo, Levico e Caldonazzo, assieme al personale del corpo permanente di Trento, sono intervenuti per un incendio divampato nello scantinato di un'abitazione privata in via Montel, nel centro storico di Levico Terme. Il rogo si è diffuso poi a tutto l'edificio e sono ancora in fase di svolgimento le operazioni di svolgimento. Non ci sono stati feriti.

Sul posto sono interventi anche i carabinieri della stazione di Levico e gli agenti della Polizia locale dell'Alta Valsugana.





