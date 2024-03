Nuovi veicoli elettrici per pulizia e raccolta rifiuti a Trento

Dai prossimi giorni, la società Dolomiti ambiente utilizzerà dei mezzi elettrici per raccogliere i rifiuti e garantire la pulizia delle strade nella città di Trento. I nuovi veicoli a basso impatto ambientale e acustico, che vanno ad aggiungersi alla flotta aziendale attuale, sono stati presentati alla cittadinanza attraverso un'iniziativa di esposizione in piazza del Duomo.

Il progetto di mobilità elettrica della società partecipata da Provincia e Comune di Trento fa parte di una strategia di sostenibilità ambientale, con l'impiego di energia rinnovabile certificata proveniente dal gruppo Dolomiti energia.

I veicoli elettrici si avvalgono delle nuove tecnologie per garantire una maggiore sicurezza a cittadini e operatori ecologici. Il nuovo auto-compattatore si avvale di nuovo sistema di video analisi basato che impiega l'intelligenza artificiale per riconoscere le persone che indossano la divisa aziendale e garantire l'accensione del mezzo, mentre le spazzatrici elettriche, in parte costruite con materiali ecocompatibili, risultano più manovrabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA