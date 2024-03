Arrestato 4 volte in otto giorni a Trento, in carcere 21enne

Rimarrà in carcere il 21enne di origine tunisina arrestato a Trento per la quarta volta in poco più di una settimana per aver tentato il furto di quattro automobili a distanza di pochi giorni. Il giudice Rocco Valeggia ha infatti stabilito un aggravamento della misure di custodia cautelare, accogliendo le richieste della pm Nadia La Femina. Il giovane dovrà rispondere di furto pluriggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Una settimana fa il giovane aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi per minaccia aggravata, possesso di armi improprie e tentativo di furto di un automobile nelle pertinenze di un'abitazione. Qualche giorno dopo, era ricorso nuovamente all'applicazione della pena su richiesta della parti (un anno e quattro mesi) per furto pluriaggravato e danneggiamenti.

Comparso una terza volta di fronte al giudice lo scorso 14 marzo per un nuovo tentativo di furto (si era intrufolato in una concessionaria di Trento dichiarando di essere un dipendente e provando ad allontanarsi con un'auto in esposizione), era stato rimesso in libertà con il divieto di dimora sul territorio provinciale.

L'ultimo episodio che ha visto protagonista il 21enne risale a ieri, quando ha tentato di forzare la portiera di un'automobile in un concessionario della città, prima di essere individuato dai titolari della ditta e darsi alla fuga.

Rintracciato i dai carabinieri, ha cercato di evitare l'arresto scagliandosi contro i militari.

Il difensore ha chiesto l'applicazione del termine per la difesa e il dibattimento è stato rinviato di dieci giorni.





