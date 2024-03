Ennesimo furto di auto a Trento, arrestato un 22enne

La volante del Commissariato della Polizia di Stato di Trento ha arrestato per la seconda volta un cittadino tunisino del 2002, irregolare sul territorio italiano, con numerosi precedenti di polizia per reati legati al furto di auto, l'ultimo dei quali avvenuto due giorni fa e terminato con udienza per direttissima nella mattinata di ieri, quando il 22enne è stato sottoposto alla misura di divieto di dimora.

Nel pomeriggio di ieri, dopo essersi introdotto all'interno della concessionaria Dorigoni di Trento sud, il giovane ha tentato di rubare un'auto. Poco prima dell'uscita dal negozio è stato però bloccato dal personale della concessionaria. La pm di turno, Nadia La Femina, ha disposto la custodia del 22enne presso le camere di sicurezza della Polizia di Stato e il rito direttissimo per la mattinata di oggi.



