Ascensore Mesiano, proposta aggiudicazione a Leitner spa-Misconel srl

È stata l'associazione temporanea di imprese costituita dalla Leitner spa (capogruppo) in associazione temporanea con Misconel srl a risultare la prima classificata nella graduatoria provvisoria della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori dell'ascensore verticale che collegherà il centro di Trento a Mesiano.

Come da prassi - ricorda il Comune in una nota - si tratta di una proposta di aggiudicazione, che diventerà definitiva se la verifica del possesso dei requisiti avrà esito positivo. Dopo una prima gara andata deserta nel corso del 2023, a seguito della riedizione della procedura due sono state le offerte arrivate all'amministrazione comunale: la seconda è quella di Doppelmayr Italia Srl.

L'importo a base di gara era di 5.105.000 mila euro.

L'inizio dei lavori è previsto per la fine del 2024. Il cuore dell'opera è la realizzazione di un ascensore elettrico inclinato a una via di corsa, equipaggiato con una cabina con capienza di 50 persone in piedi, con la possibilità di trasporto di persone diversamente abili e di biciclette. Il tracciato è caratterizzato da un percorso rettilineo, con pendenza media del 54,2% e una lunghezza di circa 161 metri per un dislivello di 76 metri circa. L'ascensore è completato da due stazioni: una a valle, "Galilei", in prossimità del ponte in ferro delle Dame di Sion in viale Bolognini, dove sono presenti la cabina di controllo e i locali tecnici di servizio, e una a monte, "Mesiano", nella zona sud-ovest dell'Università, dove è alloggiato l'argano motore dell'ascensore inclinato. È previsto il funzionamento automatico dell'impianto a chiamata senza la necessità di addetti per l'operatività dell'ascensore. Il tempo di viaggio tra le due stazioni è di 1 minuto e 23 secondi e la potenzialità di trasporto di 537 persone all'ora.



